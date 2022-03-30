«Вы изолировали себя». Володин посоветовал Европе искать рубли для оплаты газа

Властям европейских стран нужно перестать искать оправдания, почему они не могут платить за российский газ в рублях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Европа сама сделала все для того, чтобы подорвать доверие к доллару и евро.

Володин напомнил, что в последние дни широко обсуждался вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны «Большой семерки» не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в рублях, затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских стран нет такой возможности.

«А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу „Ямал — Европа“ упали до нуля. Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры. <…> Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы <…> Россия отказалась от взаиморасчетов [в долларах и евро]», — написал спикер Госдумы в Telegram.

Он подчеркнул, что президент РФ принял правильное решение и Госдума его поддерживает. По мнению Володина, у европейских стран есть рыночные возможности рассчитываться в рублях.

«Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. <…> Если хотите получать газ — ищите рубли», — посоветовал он.

По его словам, было бы правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, добавив в него, в частности, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес. Володин призвал национальные парламенты недружественных стран отнестись более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов.

«Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», — заключил он.