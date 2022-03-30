«Вы изолировали себя». Володин посоветовал Европе искать рубли для оплаты газа
Спикер Госдумы Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров
Властям европейских стран нужно перестать искать оправдания, почему они не могут платить за российский газ в рублях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Европа сама сделала все для того, чтобы подорвать доверие к доллару и евро.
Володин напомнил, что в последние дни широко обсуждался вопрос расчетов за природный газ в рублях. Сначала страны «Большой семерки» не согласились с требованием рассчитываться за энергоресурсы в рублях, затем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских стран нет такой возможности.
«А сегодня СМИ сообщили, что потоки газа по газопроводу „Ямал — Европа“ упали до нуля. Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры. <…> Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы <…> Россия отказалась от взаиморасчетов [в долларах и евро]», — написал спикер Госдумы в Telegram.
Он подчеркнул, что президент РФ принял правильное решение и Госдума его поддерживает. По мнению Володина, у европейских стран есть рыночные возможности рассчитываться в рублях.
«Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным. <…> Если хотите получать газ — ищите рубли», — посоветовал он.
По его словам, было бы правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, добавив в него, в частности, удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес. Володин призвал национальные парламенты недружественных стран отнестись более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов.
«Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», — заключил он.