Выборы 14 декабря 2023, 09:56 Определилось расположение предвыборного штаба Путина РБК: предвыборный штаб Путина разместят в Гостином Дворе РИА «Новости»

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Предвыборный штаб действующего президента России Владимира Путина разместят в многофункциональном комплексе «Гостиный Двор» (улица Ильинка, 4). Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Штаб собираются открыть ближе к концу декабря.

Как рассказали изданию в Центризбиркоме, по закону «О выборах президента» перед открытием штаба необходимо зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата. Затем нужно открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

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В комплекс «Гостиный Двор» входят офисные помещения общей площадью 84 тысячи «квадратов», художественная галерея, кафе и рестораны.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Избирательные участки откроются на три дня. Досрочное голосование начнется 25 февраля. На подготовку выборов направили 33,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Средства уже поступили в распоряжение Центральной избирательной комиссии.