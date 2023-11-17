Власть 17 ноября 2023, 17:58 Путин не будет проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым 17 ноября Песков: Путин не планирует отдельную встречу с Уриным и Гергиевым 17 ноября РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин не планирует проводить сегодня, 17 ноября, отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос ТАСС. Встреча не планируется ни с одним, ни с другим культурным деятелем.

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Ранее стало известно, что Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Журналистка Ксения Собчак подтвердила слухи о том, что новым главой Большого театра станет Валерий Гергиев, и заявила, что решение о его утверждении на должность принял лично Путин.

Сам худрук Мариинского театра пока уклоняется от ответа на прямые вопросы журналистов. Он отметил, что сильно занят и «не искал возможности работать еще больше», но считает необходимым трудиться «в своей стране». Одному из СМИ он и вовсе ответил единственной фразой: «Поживем — увидим».