17 ноября 2023, 16:30
Гергиев ответил на слухи о назначении генеральным директором Большого театра
Дирижер Гергиев не исключил, что может возглавить Большой театр
Генеральный директор и дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с LIFE ответил на слухи о том, что он может стать главой Государственного академического Большого театра России.
На вопрос корреспондента LIFE о назначении на пост генерального директора главного театра страны Валерий Гергиев ответил двумя словами.
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«Поживем — увидим», — заявил дирижер.Ранее источник Forbes сообщил, что директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его просьбу удовлетворили.
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