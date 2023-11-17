Культура 17 ноября 2023, 16:30 Гергиев ответил на слухи о назначении генеральным директором Большого театра Дирижер Гергиев не исключил, что может возглавить Большой театр

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Генеральный директор и дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев в беседе с LIFE ответил на слухи о том, что он может стать главой Государственного академического Большого театра России.

На вопрос корреспондента LIFE о назначении на пост генерального директора главного театра страны Валерий Гергиев ответил двумя словами.

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«Поживем — увидим», — заявил дирижер.