Культура 17 ноября 2023, 16:04 Директор Большого театра Урин решил уволиться — СМИ Forbes: заявление на увольнение директора Большого театра Урина удовлетворили АГН Москва/Global Look Press

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Директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Его просьбу удовлетворили, сообщил источник Forbes.

Новым главой культурного учреждения могут назначить дирижера, художественного руководителя, директора Мариинского театра Валерия Гергиева.

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Эту информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, решение об утверждении Гергиева на должность директора Большого театра принял лично президент Владимир Путин.

По предварительным данным, Гергиев не оставит пост гендиректора в Мариинском театре. Он будет совмещать эту должность с новыми обязанностями. О его назначении на пост главы Большого театра могут объявить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет с 16 по 18 ноября.