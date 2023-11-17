Культура 17 ноября 2023, 17:23 Гергиев неоднозначно ответил на слухи о назначении директором Большого театра Гергиев высказался о возможном назначении директором Большого театра Zamir Usmanov/Global Look Press

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Худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев в ответ на слухи о его скором назначении главой Большого театра признался, что не собирался трудиться в два раза больше. Дирижер сообщил об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Ведущий опубликовал видео с комментарием Гергиева в своем Telegram-канале.

Журналист спросил у худрука Мариинского театра, правда ли, что у того в ближайшее время станет в два раза больше работы.

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«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране <…> мы считаем необходимым и нужным», — ответил дирижер.

Гергиев добавил, что у Мариинского театра есть устойчивые представления о своей ответственности, возможностях и обязанностях. Когда все это сходится в одной гармонии, уже не важно, идет речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах, пояснил дирижер.

О скором назначении Гергиева директором Большого театра сообщили источники «Известий». По их данным, дирижер сменит на этом посту Владимира Урина, покидающего культурное учреждение по собственному желанию.