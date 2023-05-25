Власть 25 мая 2023, 10:05 Путин назвал задачу саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге Президент Путин поздравил глав государств и правительств с Днем Африки РИА «Новости»

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Отношения с африканскими странами важны, и задачей второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге станет определение путей расширения сотрудничества. Президент Владимир Путин поздравил глав государств и лидеров правительств с Днем Африки и пригласил на мероприятия в июле. Его обращение опубликовала пресс-служба.

Он назвал День Африки символом победы над колониализмом и стремления к процветанию. Владимир Путин напомнил, что в 2023 году исполнилось 60 лет со дня образования Организации африканского единства, которая отвечала за сотрудничество, теперь ее миссию взял на себя Африканский союз.

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Для России, по словам президента, дружественные отношения с Африкой всегда имели особое значение. В 2019 году прошел первый саммит «Россия — Африка», спустя четыре года, в июле 2023 года, в Санкт-Петербурге состоится второй. Владимир Путин призвал принять в нем участие.

«Уверен, что второй саммит <…> позволит определить новые задачи по расширению конструктивного сотрудничества нашей страны с африканскими партнерами в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», — заявил он.

Представители США, Евросоюза и Канады потребовали от лидеров африканских стран прекратить сотрудничать с Россией. Замглавы МИД России Михаил Богданов сказал, что своим давлением они попытались сорвать проведение саммита «Россия — Африка». Депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба объявил, что усилия Запада оказались напрасными — России удалось выиграть борьбу за поддержку развивающихся стран.