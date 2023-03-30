Мир 30 марта 2023, 06:38 Россия одержала победу в борьбе за поддержку развивающихся стран Politico: Россия одержала верх над США в отношениях со странами Африки и Азии РИА «Новости»

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Правительству США не удастся заставить развивающиеся страны Африки и Азии сделать выбор в свою сторону. Россия одержала победу в гонке за их одобрением, заявил в статье Politico депутат парламента Республики Конго Джереми Лиссуба.

На фоне высоких цен на энергоносители и продовольствие, стремительной инфляции, общественных волнений и прогнозов о новой глобальной рецессии западный и российский блоки, по его словам, вновь начали соперничать за поддержку со стороны развивающихся стран.

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«Отношения с Африкой, Азией на грани краха — в пользу России. Сверхдержавы хотят, чтобы эти страны выбрали сторону, но на этот раз их не так просто заставить сделать выбор. Москва это понимает, а Запад — нет», — сказал парламентарий.

За последние 12 месяцев страны Африки с целью наладить сотрудничество и торговлю посетили многие политики из США, Китая и России. Джереми Лиссуба обратил внимание, что заявления каждого из них напоминали риторику холодной войны, а главной темой стал конфликт на Украине. Однако африканские страны отказались открыто обсуждать свою позицию относительно этой кампании и поддерживать антироссийские санкции. Они, по словам депутата, не хотят и не обязаны выбирать чью-то сторону.

Обозреватель The American Conservative Тед Снайдер тоже заявил, что США невольно подтолкнули Россию к сближению с другими странами, а весь мир — к многополярному устройству. Он сказал, что их расчет на крах соперника под действием санкций и изоляции не сработал.