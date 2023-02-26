Мир 26 февраля 2023, 00:58 США попытались сорвать проведение саммита Россия — Африка Замглавы МИД РФ заявил о попытках США сорвать саммит Россия — Африка РИА «Новости»

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США оказывают беспрецедентное давление на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита Россия — Африка, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Его слова привел ТАСС.

«С начала спецоперации коллективный Запад значительно усилил прессинг на африканские страны — через угрозы применения санкций», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

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По его словам, США обвиняют Россию в повышении цен на энергоресурсы, продовольствие и удобрения. Таким образом США пытаются списать все текущие проблемы на Россию, утверждая, что именно она виновата в кризисе в Африке, подчеркнул Богданов.

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Однако в Москве не собираются отступать от традиций дипломатии. Российская сторона отстаивает принципы свободного выбора пути развития суверенных государств. Именно с учетом этого принципа будет организован саммит Россия — Африка, подытожил он.

Ранее зарубежные СМИ признали, что западные страны не смогли настроить африканские страны против России.