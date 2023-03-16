Власть 16 марта 2023, 08:17 США и ЕС потребовали от Африки прервать сотрудничество с Россией Посол Озеров: США, Канада и ЕС потребовали от Африки не идти на контакт с Россией РИА «Новости»

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Делегации из Соединенных Штатов, Европейского Союза и Канады перед саммитом «Россия-Африка» оказывают давление на африканских лидеров и требуют чуть ли не прекратить сотрудничество с российской стороной. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

По его словам, западные политики осаждают не только лидеров, но и парламенты, делегации Африки.

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«Чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — сказал посол.

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Он напомнил о заявлении министра финансов США Джанет Йеллен. Она признала, что обсуждала санкции против России со всеми странами, в которые ездила в рамках африканского турне. Также Йеллен угрожала тем, что Штаты отреагируют на невыполнение ограничительных мер.

Озеров назвал ее действия еще одним примером шантажа, угроз и «откровенного диктата». Такое положение дел не могут одобрить в современном мире, заключил российский дипломат. Первый саммит «Россия-Африка» состоялся осенью 2019 года в Сочи. Второй должен пройти в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.