Важное 09 июня 2023, 16:18 Путин назвал самодостаточность основой суверенитета Президент Путин: России лучше быть независимой экономически РИА «Новости»

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России лучше быть независимой страной в экономическом плане. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, самодостаточность является основой государственного суверенитета.

Президент на встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подчеркнул, что Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики.

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«Но по критически важным направлениям лучше бы — я так осторожно говорю — нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — сказал он.

Также Путин высказал мнение, что Россия не должна полностью возвращаться к системе образования СССР. Он считает, что надо брать самое лучшее у мира в этой сфере и создавать что-то свое.

Ранее 9 июня президент страны встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они обсудили экономическое взаимодействие двух стран, вопросы безопасности. Путин во время переговоров с Лукашенко заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии уже в этом июле.