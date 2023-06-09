Важное 09 июня 2023, 14:41 Путин назвал предварительные даты размещения ядерного оружия в Белоруссии Президент Путин: размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется после 7−8 июля РИА «Новости»

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Размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии начнется после возведения специальных сооружений. Эти работы завершат 7−8 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Глава государства заверил своего собеседника, что организация поставок оружия проходит в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

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«Как Вы знаете, 7−8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все по плану, все стабильно», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Впервые о размещении в Белоруссии нестратегического ядерного оружия президент России Владимир Путин объявил в марте этого года. Он подчеркнул, что боеприпасы разместят в специальном хранилище.

В мае министр обороны России Сергей Шойгу подписал с белорусским коллегой Виктором Хрениным документы, которые определили сроки и порядок содержания ядерного оружия на территории союзной республики.

Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что размещенное в республике ядерное оружие «охладит горячие головы» европейских стран, которые начали наращивать свои вооружения в непосредственной близости к границам. Он подчеркнул, что вокруг республики сформировалась наступательная группировка и поэтому тактическое ядерное оружие станет элементом сдерживания.