Важное 09 июня 2023, 14:48 Путин высоко оценил развитие экономических отношений между Россией и Белоруссией Президент Путин: экономические отношения России и Белоруссии развиваются очень хорошо РИА «Новости»

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Экономические отношения Российской Федерации и Белоруссии меняются в лучшую сторону, они развиваются «необычно хорошо». На это указал российский президент Владимир Путин во время неформальной встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стенограммы их беседы появилась на сайте Кремля.

По словам Путина, с Лукашенко им есть о чем поговорить. В частности, о безопасности и об экономическом взаимодействии.

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«Нас это не может не радовать, но даже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо — развивается хорошими темпами во всяком случае. И качество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются в нужную сторону», — сказал он.

Глава государства отметил, что стороны сейчас делают упор, в том числе, на высокотехнологичные сферы. Также увеличивается товарооборот.

Что касается безопасности, то политики обсудят эту тему с глаза на глаз. Однако российский лидер нашел ситуацию в целом стабильной, даже хорошей.

Лукашенко заявил, что белорусско-российские отношения являются стержнем при сотрудничестве в пространстве ЕАЭС и СНГ. Об этом написало БелТА.