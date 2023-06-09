Образование 09 июня 2023, 16:09 Путин не поддержал возвращение к советской системе образования Владимир Путин выступил против простого возвращения к советской системе образования РИА «Новости»

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Россия не должна полностью возвращаться к советской системе образования, нужно брать самое лучшее в мире и создавать свое. На это указал президент Владимир Путин на встрече с главами правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза.

Глава государства отметил, что Россия выступает за развитие свободы знаний в рамках ЕАЭС. Это предполагает использование общих возможностей и приспособлений, унификацию требований к профессиям, координацию научных программ, создание единых учебников, пояснил президент.

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«Это совсем не значит, что мы должны вместе с вами — а мы все родом из Советского Союза — вернуться к советской системе образования и опять талдычить какие-то постулаты 30-летней или 50-летней давности», — подчеркнул Путин.

По словам президента, нужно действовать совсем по-другому. Россия должна опираться на фундаментальные основы собственной системы образования, но при этом смотреть и двигаться вперед, констатировал глава государства.

Ранее Путин раскритиковал навязывание другими странами шаблонов в образовании и воспитании. Россия поддерживает права народов на сохранение самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей, обратил внимание президент.