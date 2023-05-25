Важное 25 мая 2023, 09:39 Минобороны России и Белоруссии подписали документ о нестратегическом ядерном оружии Минобороны Белоруссии утвердило с Россией содержание ядерного арсенала в республике РИА «Новости»

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Министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали документы, которыми определили содержание нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. Об этом сообщило оборонное ведомство республики.

Встреча на высоком уровне прошла в Минске. Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили военно-техническое сотрудничество и международную обстановку. Глава Минобороны Белоруссии заявил, что республика заинтересована в развитии стратегических союзнических отношений с Россией. Он сказал, что это важно на фоне агрессивных выпадов и давления со стороны членов НАТО, коллективного Запада и других государств.

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«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе.

В марте президент России Владимир Путин объявил, что в Белоруссии построят хранилище тактического ядерного оружия. МИД республики заявил, что его размещение не противоречит условиям Договора о нераспространении ядерного оружия. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что, разместив боеголовки и обучив пилотов, страны решили обезопасить себя от угроз со стороны НАТО.