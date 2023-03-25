Общество 25 марта 2023, 20:55 Путин: Россия построит хранилище тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля Фото с сайта Кремля

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Российская Федерация закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями», — заявил Путин.

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По словам главы государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставит вопрос о размещении на территории его страны российского тактического ядерного оружия.

В этом же интервью Путин прокомментировал информацию о намерении Запада передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. По его словам, у РФ есть «сотни тысяч таких снарядов», которые Россия не использует.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна, помимо танков Challenger 2, готова передать Украине боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. По мнению некоторых стран, в том числе Британии и США, подобное оружие не несет в себе радиационной угрозы.