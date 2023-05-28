Мир 28 мая 2023, 21:22 Размещение ядерного оружия в Белоруссии назвали способом охладить горячие головы на Западе Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович назвал размещение ТЯО сдерживанием Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проводимая политика по наращиванию вооружений европейских стран не оставила Белоруссии выбора, кроме размещения на своей территории российского тактического ядерного оружия (ТЯО). С таким заявлением в эфире телеканала ОНТ выступил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

В качестве примера он привел соседнюю Польшу, которая увеличила расходы на оборону до 4% внутреннего валового продукта в ущерб собственной экономике. По его словам, не вооруженным взглядом видно, что вокруг Белоруссии начала складываться наступательная группировка

Реклама

«Чтобы остудить эти горячие головы, Белоруссия тоже может пойти этим путем и экономику перенаправить на военные нужды, начать увеличивать и разворачивать вооруженные силы до численности военного времени, но это ляжет огромным бременем на экономику», — заявил Вольфович.

По его словам, все это скажется на жизни простых людей. Поэтому власти приняли решение разместить на своей территории тактическое ядерное оружие, как элемент стратегического сдерживания.

Вольфович подчеркнул, что Запад не оставил Белоруссии выбора после того, как США нарушили все свои гарантии безопасности, которые дали в начале 90-х годов за передачу вооружений России.

Поставки нестратегического ядерного вооружения из России в Белоруссию начались на этой неделе. Об этом сообщил президент союзной республики Александр Лукашенко во время визита в Москву на саммит глав государств стран Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что гарантирует сохранность боеголовок.