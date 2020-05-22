Роспотребнадзор: распространение коронавируса в России вышло на плато

Распространение коронавируса в России вышло на плато. С таким заявлением выступила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова.

«Я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особого внимания и неукоснительно соблюдения всех требований, о чем вы неоднократно говорили… для того, чтобы эта ситуация не ухудшилась», — сказала Владимиру Путину Попова на онлайн-совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Ученые регулярно получают данные мониторинга, оценки и анализа ситуации. Исходя из этой информации они сообщили о стабилизации и четкой тенденции к снижению.

Кроме того, даже на пике пандемии каждые сутки в России заболевало не такое количество людей, как во всем мире.

«Нам удалось срезать пик эпидемии. Заболеваемость в сутки на пике, на максимальных цифрах <…> была одной из самых низких в мире», — добавила глава Роспотребнадзора.

Исследования на иммунитет к новой коронавирусной инфекции стартуют в России в конце июня. Это время выбрано не случайно: у людей должен сформироваться иммунитет, который и требуется определить, отметила Попова.

Сейчас в России госпитализируют около 20% пациентов с выявленным коронавирусом. А месяцем ранее в стационар попадали 60%.

В России каждый день проводится 180 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. А это в 25 раз больше, чем в марте, заявила Попова.

На том же совещании Путин рассказал, что во многих российских регионах ситуация с коронавирусом стабилизировалась. По его словам, началось постепенное сокращение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения.

Ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, как появляется официальная статистика по заболевшим COVID-19.