Путин инициировал внеочередное заседание Совбеза

Внеплановое заседание Совета безопасности России пройдет сегодня в Кремле. Его инициировал глава государства Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Данная встреча, как отметил Песков, носит «нерегулярный» характер. На мероприятии ожидается доклад не только Путина, добавил он.

«Совсем скоро, буквально через 10–15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — заявил Песков.

Внеплановое заседание Совбеза РФ, как отметил Песков, будет расширенным. В нем примут участие постоянные члены СБ РФ. На мероприятии ожидается выступление самого главы государства, возможны доклады и других участников.

Недавно стало известно, что около тысячи беженцев из Донбасса, которые сейчас находятся в Ростовской области, уже получили единовременные выплаты. Их сумма составляет 10 тысяч рублей. Указ об их назначении ранее подписал президент страны Владимир Путин.