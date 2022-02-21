facebook_pixel
    21 февраля 2022, 13:24

    Глава ДНР призвал мужчин прийти в военные комиссариаты

    Глава ДНР Денис Пушилин призвал мужчин прийти в военные комиссариаты

    Оксана Кириллова

    Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества. Заявление «о критической фронтовой обстановке» опубликовало Донецкое агентство новостей.

    Глава ДНР призвал мужчин прийти в военные комиссариаты

    «Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди», — подчеркнул Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР.

    По его данным, украинские войска продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. Серьезные повреждения получили две школы в столице.

    Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново.

    Военнослужащий Народной милиции погиб при минометно-артиллерийском обстреле, еще несколько человек ранены.

    В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение терактов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол» удалось предотвратить. При попытке теракта в районе железнодорожного вокзала подорвался сам диверсант, остальные «по счастливой случайности» не пострадали.

    «Граждане Республики! Мы должны объединить все усилия. <…> Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьемся победы!» — резюмировал глава ДНР.