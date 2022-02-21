Глава ДНР призвал мужчин прийти в военные комиссариаты

Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал всех мужчин, способных держать оружие в руках, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества. Заявление «о критической фронтовой обстановке» опубликовало Донецкое агентство новостей.

«Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди», — подчеркнул Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР.

По его данным, украинские войска продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. Серьезные повреждения получили две школы в столице.

Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново.

Военнослужащий Народной милиции погиб при минометно-артиллерийском обстреле, еще несколько человек ранены.

В городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение терактов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол» удалось предотвратить. При попытке теракта в районе железнодорожного вокзала подорвался сам диверсант, остальные «по счастливой случайности» не пострадали.

«Граждане Республики! Мы должны объединить все усилия. <…> Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьемся победы!» — резюмировал глава ДНР.