Путин назвал недопустимым навязывание вакцинации от коронавируса

Стимулы к вакцинации от коронавируса можно и нужно создавать, но это не должно быть «кампанией навязывания» прививок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от ковида, нужна разъяснительная работа», — подчеркнул он, выступая на встрече с членами «Единой России».

Ранее Путин уже заявлял о том, что прививки нельзя навязывать, но нужно объяснять их необходимость и эффективность. Он подчеркнул, что большинство россиян понимают, что прививки от коронавируса делать нужно, чтобы спасти себя, своих родных и близких.

О том, что он не является сторонником обязательной вакцинации от коронавируса, глава государства также сообщал в ходе прямой линии в конце июня.

«Я в свое время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться той же точки зрения», — сказал тогда Путин.

Также президент заявил, что отказ работодателя принимать медицинский отвод от прививки незаконен.