facebook_pixel
    30 июня 2021, 12:14

    Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

    Александр Блинов, Дарья Сидорова

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что не является сторонником обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

    Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

    «Я в свое время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться той же точки зрения», — сказал президент.

    Путин напомнил про закон 1998 года, в котором говорится об иммунной защите населения. Он включает общенациональный календарь прививок, который является обязательным.

    «Были предложения от коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел. Но депутаты не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане», — рассказал глава государства.

    Путин добавил, что еще одна составляющая этого закона говорит, что в случае подъема заболеваемости и эпидемий в отдельных регионах главы субъектов по рекомендации главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий населения.

    «Именно этой нормой закона воспользовались в регионах и ввели вакцинацию для отдельных групп риска. Поэтому никакой неразберихи в России нет. Все действуют в рамках закона», — подчеркнул президент.

    Специалисты не раз указывали, что предотвратить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации, напомнил Путин.

    «У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные», — отметил российский лидер.

    Путин выразил надежду, что предубеждение некоторых россиян относительно вакцинации будет проходить.

    «Слава богу, у нас нет таких трагических примеров после вакцинации, как у AstraZeneca», — добавил он.