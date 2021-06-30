Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не является сторонником обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Я в свое время говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться той же точки зрения», — сказал президент.

Путин напомнил про закон 1998 года, в котором говорится об иммунной защите населения. Он включает общенациональный календарь прививок, который является обязательным.

«Были предложения от коллег перевести вакцинацию от ковида в этот раздел. Но депутаты не поддержали, поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане», — рассказал глава государства.

Путин добавил, что еще одна составляющая этого закона говорит, что в случае подъема заболеваемости и эпидемий в отдельных регионах главы субъектов по рекомендации главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий населения.

«Именно этой нормой закона воспользовались в регионах и ввели вакцинацию для отдельных групп риска. Поэтому никакой неразберихи в России нет. Все действуют в рамках закона», — подчеркнул президент.

Специалисты не раз указывали, что предотвратить распространение инфекции можно только с помощью вакцинации, напомнил Путин.

«У нас такая возможность есть. У нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные», — отметил российский лидер.

Путин выразил надежду, что предубеждение некоторых россиян относительно вакцинации будет проходить.

«Слава богу, у нас нет таких трагических примеров после вакцинации, как у AstraZeneca», — добавил он.