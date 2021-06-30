Путин: если работодатель не принимает медотвод от вакцинации, это незаконно

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ работодателя принимать медицинский отвод от прививки незаконен. Если у человека есть хронические заболевания и ему нельзя делать вакцину, он обязан принять документ.

Во время прямой линии москвич рассказал, что у его жены, которая работает педагогом, есть официальный медицинский отвод от прививки. Однако директор школы требует сертификат о вакцинации.

«Это незаконно. Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права. Думаю, директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Надеюсь, об этому услышит и незаконные требования снимет», — сказал Путин.

Проблемы в России возникают не только с вакцинацией, но и с бесплатной реабилитацией после COVID-19. Жителя Омска не приняли ни в одно государственное медучреждение, где можно ее пройти. Владимир Путин отметил, что сейчас правительство работает, чтобы в России не было проблем с реабилитаций переболевших COVID-19. Сейчас для этого будут выделены «серьезные деньги». В медучреждения будет закуплено специальное оборудование.

«Реабилитации в России как фактора оздоровления людей после заболеваний фактически не было никогда. Санатории были и есть, но работали как дома отдыха», — сказал Путин.

При этом он отметил, что в СССР ни у кого не спрашивали, хочет ли он вакцинироваться.

«Вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Всем ставили. У меня родители рабочие были, никто не спрашивал никогда. И меня никто не спрашивал. Очередь выстроили в кабинет, всем сделали. Зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями», — добавил президент.