Путин призвал повысить темп вакцинации от коронавируса в России

Главная задача руководства России — повышение темпов вакцинации от коронавируса. Людей надо убеждать в необходимости сделать прививку. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством.

«Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы можем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации», — объяснил российский лидер.

Он подчеркнул, что большинство россиян понимают, что прививки от коронавируса делать нужно, чтобы спасти себя, своих родных и близких.

«Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять», — добавил президент. Путин признался, что его удивляют власти иностранных государств, которые тормозят регистрацию российских вакцин и «делят пандемию на свою и чужую».

Со вчерашнего дня в России от последствий заражения коронавирусом умерли 783 человека. Общее число жертв ковида составило 150 705. За все время пандемии в стране выявили 6 030 240 случаев ковида.