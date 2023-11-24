Власть 24 ноября 2023, 05:12 Путин наградил погибших при атаке ВСУ сотрудников «Черноморнефтегаза» посмертно РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества посмертно сотрудников «Черноморнефтегаза», которые погибли в июне 2022 года в результате удара ВСУ. Указ об этом появился на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить Орденом мужества», — сказано в тексте указа.

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Среди награжденных работники «Черноморнефтегаза» Олег Гуреев, Станислав Калязин, Сергей Клюка, Игорь Кудыма, Александр Морозов, Денис Скворцов и Евгений Ширманов.

Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму 20 июня 2022 года. В момент удара на них находились 12 человек. Пятерых сотрудников компании удалось спасти. Трое из них получили ранения.

В результате удара на платформах начался пожар, огонь перекинулся к скважине. Эколог Илья Рыбальченко назвал действия ВСУ военным преступлением и пояснил, что последствия от такого удара могут быть гораздо серьезнее, чем от разлива нефти в Мексиканском заливе.