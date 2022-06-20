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    20 июня 2022, 13:25

    Украина атаковала буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму

    Аксенов: ВСУ атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза»

    Екатерина Виславская

    Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза». Удалось спасти пять работников, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Видео с его обращением опубликовало правительство региона.

    Украина атаковала буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму

    Удар нанесли около восьми часов утра. На буровых платформах находились люди, сейчас ведется поиск пропавших. К спасательной операции подключились патрульные суда и авиация, произошедшее держат на контроле Минобороны России и ФСБ.

    «Работаем в первую очередь над спасением людей. На этих буровых платформах было 12 человек. Подобраны пять человек, из них трое ранены», — сообщил Сергей Аксенов.