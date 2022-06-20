Украина атаковала буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму

Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза». Удалось спасти пять работников, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Видео с его обращением опубликовало правительство региона.

Удар нанесли около восьми часов утра. На буровых платформах находились люди, сейчас ведется поиск пропавших. К спасательной операции подключились патрульные суда и авиация, произошедшее держат на контроле Минобороны России и ФСБ.

«Работаем в первую очередь над спасением людей. На этих буровых платформах было 12 человек. Подобраны пять человек, из них трое ранены», — сообщил Сергей Аксенов.