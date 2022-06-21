Огонь на платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся к скважине

Экстренные службы пытаются локализовать пожар на платформе «Черноморнефтегаза», однако огонь уже перекинулся к скважине. Об этом РИА «Новости» сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Подойти к вышке на корабле не удалось, огонь не стихает. Возгорание перешло к скважине, продолжаются попытки его потушить», — сообщила она.

Состояние двух пострадавших от ожогов опасений в настоящее время не вызывает, добавила Ковитиди.

Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму утром 20 июня. Накануне глава полуострова Сергей Аксенов рассказал, что после атаки ВСУ пропали семь сотрудников платформы, еще трое получили ранения.

Представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей назвали атаку ВСУ на платформы актом террористической сущности нынешней украинской власти.