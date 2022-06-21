Пожар на «Черноморнефтегазе» хуже разлива нефти в Мексиканском заливе

ВСУ атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Симферополе 20 июня. На платформе начался пожар, который затем перекинулся к скважине. О том, какой вред может нанести пожар на буровых установках экологии, «360» рассказал эколог, инженер-физик, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко.

Далее — его прямая речь.

Хуже разлива нефти в Мексиканском заливе

Установки, которые используются для добычи газа и нефти, никак не предназначены для военных действий. Безусловно, в них есть защита на случай, если неожиданным способом сорвет верхнюю запорную арматуру. В настоящий момент даже в скважине ставят специальные клапаны — если вдруг снизу образуется огромное давление, если вдруг сверху случаются какие-то проблемы, клапан внутри перекрывает возможности выхода. Но все эти системы не рассчитаны на военные действия. Запорная арматура рассчитана на самые сложные случаи, но мирные.

Экологи и технологи говорят: то, что сейчас творится, — абсолютнейшее военное преступление. Нельзя оставлять это без внимания. Последствия такого удара могут быть гораздо больше, чем-то, с чем столкнулась Америка при разливе нефти в Мексиканском заливе.

Да, у нас есть некоторая надежда, так как все станции, которые разрушены сейчас, — это, прежде всего, газовые, а выход газа не так опасен, как нефти. Но мы не знаем, что будет дальше. Эти буровые вышки запитывались сырым природным газом. Это то, что крайне нужно людям этого региона. Мы можем столкнуться с серьезными проблемами при нехватке газа в Крыму.

Ядерная бомба на веревочке

Но мы должны понимать, что последствия экологические могут быть страшнейшими и в тысячу раз усугубиться в случае пожара. Количество вредных соединений, которые поступают в воздух — диоксидов серы, оксидов азота, различных твердых соединений, — критично вредно для организма человека. Катастрофа может принять глобальный масштаб.

В прежние времена, в СССР, когда были такие случаи, в Минобороны был специальный генерал, который приезжал на станцию ни много ни мало с ядерной бомбой. Это был единственный способ. В соседнюю скважину на веревочке опускали ядерную бомбу и взрывали ее. Причем это был реальный ядерный взрыв, его фиксировали все станции соседних стран, но за счет энергии взрыва станция уплотнялась, и удавалось перекрыть выход. Но мы сейчас не позволяем себе такое использование ядерного взрыва, сейчас это недопустимо.