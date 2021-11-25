Путин и Вучич договорились о цене на российский газ для Сербии

Президент России Владимир Путин и лидер Сербии Александр Вучич договорились о цене на газ. Переговоры прошли в Сочи.

По словам Вучича, следующие шесть месяцев республика будет получать газ по 270 долларов за тысячу кубических метров. Он отметил, что это очень хорошая цена, сообщило РИА «Новости».

На этих же условиях Сербия получает газ по контракту, действие которого заканчивается в конце 2021 года. Вучич также обратил внимание, что на переговорах было достигнуто понимание об увеличении объема поставок голубого топлива и необходимости гибкости условий соглашения из-за неравномерного потребления: до конца февраля Сербия потребляет в сутки по 13 миллионов кубометров газа, а в период с мая по июнь — по четыре-пять миллионов.

Путин перед началом переговоров напомнил, что помнит о том, что Вучича беспокоит истекающий срок действия договора, а также выразил надежду, что стороны смогут достигнуть соглашения.

На сегодняшний день Россия является практически единственным поставщиком газа в Сербию. В последние годы балканская республика получала свыше двух миллиардов кубометров топлива по трубе, которая проложена через территорию Украины и Венгрию. С 1 января российский газ начал поступать в страну через Болгарию из «Турецкого потока».