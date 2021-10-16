Вучича не устроила цена за российский газ для Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не устраивает формула расчета за газ, предложенная Россией. Политик в эфире телеканала Prva TV рассказал, что Сербия настаивает на другой цене.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что российские власти предложили такую формулу расчета, по которой цена на газ определялась бы на 70% из биржевой стоимости, и на 30% определялась по нефтяной формуле. В таком случае стоимость тысячи кубометров газа для Сербии составила бы 790 долларов.

Вучич заявил, что Сербия настаивает на определении стоимости, исходя из расчетов по нефтяной формуле на 70%, а на 30% — по биржевой. В этом случае цена за тысячу кубометров голубого топлива составит 510 долларов, но даже такую сумму Белград платить не готов. Президент Сербии отметил, что его встреча с российским президентом, намеченная на 25 ноября, будет особенна важна.

По истекающему в конце года договору Сербия закупает у России газ по цене в 270 долларов за тысячу кубометров. По словам Вучича, в хранилищах страны есть еще 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное его потребление составляет до восьми миллионов.

Ранее президент Сербии заявил, что обратился с просьбой к Владимиру Путину о самой низкой цене на газ в Европе для Сербии.