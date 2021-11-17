Вучич попросит Путина увеличить поставки газа в Сербию

Сербия хотела бы увеличить поставки российского газа до трех миллиардов кубометров газа каждый год на 10 лет. В последние годы республика получала более двух миллиардов по трубе через Украину и Венгрию. Запущенный в январе этого года газопровод «Турецкий поток» на первом этапе будет почти полностью покрывать потребность Сербии, поставляя до четырех миллиардов кубометров.

Об этом, по данным РИА «Новости», заявил президент Республики Александр Вучич перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что намерен предложить главе государства поставлять в республику ежегодно по три миллиарда кубометров в течение 10 лет.

«Сейчас наши резервы — 161 миллион кубометров. С большой и страшной скоростью тратим то, что мы собирали», — отметил он.

Как стало известно агентству экономической информации «Прайм», Вучич намерен приехать в Москву 24 ноября. На следующий день должна состояться его встреча с Путиным.

Вучич уточнил, что зимой производство дополнительны объемов электроэнергии обходится республике в 1,8 миллиона «кубов» газа в сутки. Из подземного хранилища газа в Банатски-Дворе израсходовано 102 миллиону кубических метров газа. Вучич намерен обсудить в Москве увеличением объема поставок и гибкую цену на газ.

«Мы должны строить хранилища, чтобы можно было купить три миллиарда кубометров, а потратить 3,5 миллиарда, например, за шесть лет, а что, например, если договора на такой срок не будет?», — сказал Вучич.

В начале ноября сербский лидер подчеркнул важную роль Россия для энергетической безопасности европейских стран. Но, по словам Вучича, Москва обладает большим политическим весом и способствует решению многих мировых проблем.