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    17 ноября 2021, 00:57

    Вучич попросит Путина увеличить поставки газа в Сербию

    Вучич: Сербия попросит поставлять по 3 млрд кубометров газа на 10 лет

    Анастасия Кукова

    Сербия хотела бы увеличить поставки российского газа до трех миллиардов кубометров газа каждый год на 10 лет. В последние годы республика получала более двух миллиардов по трубе через Украину и Венгрию. Запущенный в январе этого года газопровод «Турецкий поток» на первом этапе будет почти полностью покрывать потребность Сербии, поставляя до четырех миллиардов кубометров.

    Вучич попросит Путина увеличить поставки газа в Сербию

    Об этом, по данным РИА «Новости», заявил президент Республики Александр Вучич перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что намерен предложить главе государства поставлять в республику ежегодно по три миллиарда кубометров в течение 10 лет.

    «Сейчас наши резервы — 161 миллион кубометров. С большой и страшной скоростью тратим то, что мы собирали», — отметил он.

    Как стало известно агентству экономической информации «Прайм», Вучич намерен приехать в Москву 24 ноября. На следующий день должна состояться его встреча с Путиным.

    Вучич уточнил, что зимой производство дополнительны объемов электроэнергии обходится республике в 1,8 миллиона «кубов» газа в сутки. Из подземного хранилища газа в Банатски-Дворе израсходовано 102 миллиону кубических метров газа. Вучич намерен обсудить в Москве увеличением объема поставок и гибкую цену на газ.

    «Мы должны строить хранилища, чтобы можно было купить три миллиарда кубометров, а потратить 3,5 миллиарда, например, за шесть лет, а что, например, если договора на такой срок не будет?», — сказал Вучич.

    В начале ноября сербский лидер подчеркнул важную роль Россия для энергетической безопасности европейских стран. Но, по словам Вучича, Москва обладает большим политическим весом и способствует решению многих мировых проблем.