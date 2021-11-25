Путин пообещал Вучичу найти решение по газовому контракту с Сербией

Встреча президента России Владимира Путина и сербского лидера Александра Вучича проходит в Сочи. Одной из тем двусторонних переговоров стало продление контракта по поставкам газа. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин выразил надежду, что до конца года найдут решение, которое устроит обе стороны.

В ходе переговоров Путин напомнил Вучичу, что в последний раз они виделись в июне 2020 года, поэтому с тех пор накопилось много вопросов, которые требуют решения. Один из них — продление газового контракта.

«Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае найдем такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей», — заявил Путин.

Российский лидер напомнил, что на экономическое сотрудничество двух стран сильно повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Но сейчас ситуация значительно улучшилась.

«В 2020 году у нас было падение товарооборота на 18%, то в этом году — рост уже свыше 20% только за девять месяцев текущего года. Значит, мы не только преодолеем спад 2020 года, но и нарастим объемы товарооборота», — подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что в декабре Москва ждет визита сербского премьера премьера Аны Брнабич. По словам российского лидера, межправительственная комиссия двух стран продолжает работу. Также Путин отметил сотрудничество России и Сербии в гуманитарной сфере.

«Сербские студенты учатся в России в разных вузах по разным направлениям. Мы вам благодарны за поддержку русского языка в сербских школах — в общем, в этой сфере ситуация развивается весьма позитивно», — оценил президент России.

Путин поблагодарил Вучича за личное внимание к развитию российско-сербских отношений и не исключил, что на предстоящих весенних выборах президента страны это поможет одержать ему победу.