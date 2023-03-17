Важное 17 марта 2023, 15:09 Путин и Си Цзиньпин обсудят украинский конфликт Помощник президента Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине

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Президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином обсудит конфликт на Украине. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его слова привел ТАСС.

«Президент и Си Цзиньпин обсудят украинский конфликт на предстоящей встрече. Россия высоко ценит выверенную позицию у руководства Китая в этом вопросе», — сказал он.

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Ушаков уточнил, что главы стран проведут приватную встречу в формате тет-а-тет 20 марта, на которой затронут самые важные и чувствительные вопросы.

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«Уверен, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями именно в контексте развития украинского конфликта. Посмотрим, какие мысли появятся после этого», — добавил помощник президента.

Также он выразил уверенность, что визит китайского лидера в Москву придаст новый импульс в отношениях двух стран.

Ранее стало известно, что Цзиньпин посетит Россия 20–22 марта. Общение глав государств начнется за неформальным обедом во второй половине 20 марта.