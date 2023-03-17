Важное 17 марта 2023, 13:09 Переговоры Путина и Си Цзиньпина начнутся с неформального обеда Пресс-секретарь Песков: общение Путина и Си Цзиньпина начнутся 20 марта за обедом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Программа визита председателя КНР Си Цзиньпина начнется во второй половине дня 20 марта. Он переговорит с президентом России Владимиром Путиным за неформальным обедом, рассказал журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта, во второй половине дня. Это будет общение один на один, неформальный обед», — сказал он.

Реклама

Официальные переговоры состоятся на следующий день, 21 марта. Дмитрий Песков сказал, что подробности озвучит МИД России. После встречи лидеры, по его словам, сделают заявление для прессы.

Реклама

Китайская сторона подтвердила визит лидера в Россию. Официальный представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что эта поездка поможет укрепить стратегическое сотрудничество стран и найти новые стимулы для развития отношений.

Си Цзиньпин в будущем также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но в формате онлайн, заявил источник газеты The Wall Street Journal. Они созвонятся после поездки председателя КНР в Россию.