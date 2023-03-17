Важное 17 марта 2023, 15:08 Путин и Си Цзиньпин обсудят самые важные вопросы 20 марта Ушаков: президент Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудят самые важные вопросы 20 марта

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Президент РФ Владимир Путин и руководитель Китая Си Цзиньпин проведут встречу тет-а-тет 20 марта. Во время нее они обсудят самые чувствительные и важные вопросы. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщил ТАСС.

«20 марта во второй половине дня Путин и Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу тет-а-тет, поужинают вместе», — рассказал он.

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Представитель Кремля отметил, что российская сторона придает неформальному разговору большое значение. Ведь в рамках него политики должны обсудят самые важные и чувствительные вопросы, касающиеся двухсторонних отношений, а также международной повестки.

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Ушаков добавил, что в этот же день Путин и Си Цзиньпин опубликуют в «Российской газете» и в китайском издании «Жэньминь жибао» свои статьи, в которых выскажутся относительно отношений РФ и КНР. Переговоры двух лидеров продолжатся 21 марта, в них примут участие министр обороны России Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.