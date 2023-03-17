17 марта 2023, 15:12
Визит Си Цзиньпина в Москву придаст новый импульс отношениям России и КНР
Ушаков: визит Си Цзиньпина в Москву придаст новый импульс отношениям двух стран
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву придаст новый импульс отношениям России и Китая. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передали РИА «Новости».
«Мы не сомневаемся, что предстоящие переговоры дадут новый мощный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества», — отметил Ушаков.
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Он напомнил, что визит Си Цзиньпина в Россию станет его первым зарубежным визитом после переизбрания и определил предстоящую поездку, как важнейшее событие в двусторонних отношениях.
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Ушаков подчеркнул, что и у России, и у Китая состояние двусторонних отношений вызывает удовлетворение. Они поднялись на наивысший за всю историю уровень и продолжают улучшаться.
Помощник президента определил отношения двух стран, как стратегическое взаимодействие двух партнеров.
Планируется, что Россия и Китай подпишут более десяти документов о сотрудничестве стран в разных областях.
Владимир Путин
Китай
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