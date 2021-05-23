Путин и Лукашенко встретятся в Сочи на грядущей неделе

Президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе примет с визитом в Сочи своего белорусского коллегу Александра Лукашенко. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Предстоящая встреча лидеров России и Белоруссии станет уже третьей с начала года. Подготовку встречи ранее подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что она должна пройти в конце мая. Газета «Коммерсант» перед этим со ссылкой на источники сообщала, что конкретных дат не называют во избежание спекуляций, чтобы в случае переноса встречи Путина и Лукашенко никто не подумал, что между лидерами пробежала черная кошка.

Президент всю неделю будет проводить в Сочи встречи с руководством Вооруженных сил и также проведет совещание по экономическим вопросам, как ожидается.

Путин также на грядущей неделе готовится провести встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Это будет уже вторая их встреча за последние несколько месяцев.

Песков ранее назвал выбор места для проведения встречи Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом техническим решением.