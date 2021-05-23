Кремль назвал выбор места переговоров Путина с Байденом техническим решением

Выбор города, в котором могла бы пройти встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, — это техническое решение. Главное — факт самой встречи двух лидеров.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1»

«Выбор города — это скорее техническое решение. Главное — факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того положения печального, в котором они находятся», — отметил Песков.

Он добавил, что общественность сразу проинформируют, как только Владимир Путин примет решение по встрече с Джо Байденом. Сейчас возможность их очного общения обсуждается. Песков отметил, что Путин будет принимать решение на основании доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он подробно рассказал президенту о своих переговорах с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что финальной договоренности о встрече двух лидеров пока нет. Однако саммит пройдет в одной из «европейских дипломатических столиц», если стороны смогут договориться. При этом Блинкен отметил, что США ждет проведения встречи двух президентов в предстоящие недели.