Кремль подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко в мае

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести очередную встречу до конца мая. Такую возможность не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля подтвердил, что майская встреча Путина и Лукашенко готовится.

Кабмин продолжает работу над исполнением поручений по итогам прошлых встреч, добавил Песков.

«Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов», — сказал он.

О том, что Лукашенко в мае планирует уже третий за год визит в Россию, ранее со ссылкой на источники в Москве и Минске сообщила газета «Коммерсант». Предположительно, активизация встреч президентов России и Белоруссии связана с завершением работы над дорожными картами интеграции. Сообщалось, что дату встречи не будут объявлять заранее, чтобы избежать спекуляций на тему отношений президентов, если все сдвинется.

В МИД РФ ранее не исключили, что встреча Путина с президентом США Джо Байденом может пройти в одной из «дипломатических столиц» Европы. Но никаких договоренностей по дате и месту проведения саммита пока не достигнуто.