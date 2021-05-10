Путин пригласил президента Киргизии в Россию

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время беседы Путин и Жапаров обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Политики подчеркнули, что эта дата имеет особое значение для народов России и Киргизии.

Президент РФ обратил внимание на свои переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые прошли на днях в Москве. На фоне этого он выразил поддержку договоренностям, которые были заключены между Бишкеком и Душанбе относительно мирного урегулирования кризиса у киргизско-таджикистанской границы. Путин также подтвердил готовность России оказывать дальнейшее содействие стабилизации в этой приграничной зоне.

В заключение Путин пригласил Жапарова посетить РФ с рабочим визитом. Президент Киргизии принял приглашение российского лидера.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана начала накаляться 29 апреля. Конфликт между сторонами начал обостряться после того, как таджикские пограничники начали устанавливать видеокамеры на участке водозаборного пункта. Жители киргизских населенных пунктов начали забрасывать их камнями. Вскоре в противостояние уже были втянуты пограничники. В обстрелах с обеих сторон погибли около 50 человек, свыше 200 пострадали. В начале мая Душанбе и Бишкек смогли договориться об отводе военных и техники от границы.