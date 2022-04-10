Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме Восточный в День космонавтики

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко вместе посетят космодром Восточный в Амурской области 12 апреля, в День космонавтики. Также главы государств проведут там переговоры, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков РИА «Новости».

По итогам переговоров Путин и Лукашенко дадут совместную пресс-конференцию, уточнил пресс-секретарь российского президента.

Ранее, 8 апреля, Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена поддерживать Россию «в любых трудностях». Президент назвал РФ надежным союзником. Александр Лукашенко также добавил, что Белоруссия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Президент республики также подчеркнул, что без участия Белоруссии переговоры по Украине невозможны. Лукашенко объяснил свою позицию тем, что конфликт происходит «за забором» Белоруссии и значительно влияет на ситуацию в ней.

Песков назвал «уникальными» отношения Путина и Лукашенко и указал на взаимопонимание между лидерами двух стран.