Лукашенко: переговоров по Украине без Белоруссии быть не может

Переговоров по Украине без участия Белоруссии быть не может, заявил ее глава Александр Лукашенко. Президента процитировал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого». Заявление Лукашенко прозвучало на заседании Совбеза.

Он добавил, что также невозможны «сепаратные договоренности» за спиной Белоруссии и Россия эту позицию принимает. Белоруссия исходит из того, что конфликт происходит «за забором страны» и серьезно влияет на ситуацию в ней.

«Не может быть переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это — прежде всего западные страны — там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Белоруссии», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что это будет противоречить замыслу Запада, но «это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада».

Позиция Лукашенко, по его словам, доведена до министра иностранных дел, и «МИД поручено ее реализовать».

Также на заседании президент Белоруссии отметил, что спецоперация России на Украине стала отправной точкой в формировании нового мира.