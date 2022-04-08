Лукашенко заявил, что Белоруссия будет с Россией в любых трудностях

Белоруссия будет с Россией в любых трудностях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передало РИА «Новости».

Президент Белоруссии в ходе встречи с послом Пакистана в Минске Саджадом Хайдером Ханом обозначил принципиальную позицию республики относительно России и событий на Украине.

«Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях», — сказал Лукашенко.

Глава республики добавил, что Белоруссия выступает за мирное урегулирование на Украине. По его словам, все вопросы и решения, которые обсуждаются на международных площадках, не могут приниматься без учета интересов Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал о специальной операции по возвращению белорусских дальнобойщиков, захваченных на Украине. Он заявил, что освободили около 100 водителей. Их автомобили также захватили на Украине, а еще арестовали полторы тысячи вагонов. Лукашенко сказал, что всех, кто проводил операцию, представят к госнаградам.