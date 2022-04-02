Песков раскрыл истинные отношения Путина и Лукашенко

Личные отношения между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко можно назвать уникальными. Такое мнение телеканалу «Беларусь-1» выразил помощник российского лидера Дмитрий Песков.

«У них действительно уникальные отношения. Уверен, что у Александра Григорьевича из-за событий на Украине сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Они понимают друг друга», — заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что, несмотря на разногласия по отдельным вопросам для обоих президентов, главным фактором для них остается поддержание дружеского диалога.

«Иногда, поверьте мне, они говорят не совсем лицеприятные вещи, жестко отстаивая интересы стран», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что сотрудничество России и Белоруссии повышает благосостояние граждан и делает страны сильнее.