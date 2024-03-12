Власть 12 марта 2024, 23:12 «Расставит все точки над i». Путин даст большое интервью о новых угрозах Запада Киселев анонсировал большое интервью Путина о новых угрозах Запада РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин даст большое интервью телеканалу «Россия 1» и РИА «Новости». Оно выйдет в среду, 13 марта. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

По словам Киселева, съемочная группа сейчас находится в Кремле и готовится к началу интервью. Оно станет дополнением ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое Путин огласил 29 февраля.

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«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок. <…> Впереди — большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над i», — сказал Киселев на фоне Сенатского дворца Кремля.

В феврале Владимир Путин дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, видео разговора набрало около миллиарда просмотров.