18 февраля 2024, 11:32
«Хотят знать правду». Путин объяснил ажиотаж вокруг его интервью Карлсону
Путин: ажиотаж вокруг интервью Карлсону связан с желанием людей узнать правду
Ажиотаж вокруг интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону связан с тем, что люди хотели услышать альтернативное мнение и узнать правду. На это российский лидер указал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Журналист отметил, что ажиотаж начался после анонса интервью. Путин заявил, что точного ответа на этот вопрос у него нет, однако поделился своими предположениями.
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«Могу предположить, что это связано с желанием многих людей — и в нашей стране, и в мире — получить альтернативную точку зрения и узнать правду», — сказал глава государства.
В разговоре с Карлсоном Путин уделил большое внимание вопросу становления российской государственности, из чего вытекают отношения с Украиной. Он пояснил, что украинский конфликт для Запада — это возможность улучшить тактическое положение, а для России это крайне чувствительная тема.
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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