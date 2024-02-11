11 февраля 2024, 20:20
«Около миллиарда». Симоньян рассказала, сколько раз в мире посмотрели интервью Путина
Симоньян: интервью Путина посмотрели около одного миллиарда раз во всему миру
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках, на всех языках мира. Такую цифру в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Главред сообщила, что попросила коллег посчитать количество просмотров на всех платформах, на которых интервью опубликовали, и на всех языках. Она признала, что это было непросто.
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«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», — заявила Симоньян.
Карлсон не стал задавать Путину слишком острых вопросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему. По его мнению, Путин ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями», поэтому западной аудитории повезло, что журналист не стал обострять.
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Владимир Путин
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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