Общество 11 февраля 2024, 20:20 «Около миллиарда». Симоньян рассказала, сколько раз в мире посмотрели интервью Путина Симоньян: интервью Путина посмотрели около одного миллиарда раз во всему миру РИА «Новости»

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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках, на всех языках мира. Такую цифру в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главред сообщила, что попросила коллег посчитать количество просмотров на всех платформах, на которых интервью опубликовали, и на всех языках. Она признала, что это было непросто.

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«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», — заявила Симоньян.

Карлсон не стал задавать Путину слишком острых вопросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему. По его мнению, Путин ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями», поэтому западной аудитории повезло, что журналист не стал обострять.