Власть 02 февраля 2024, 14:23 Призыв Путина начать международное расследование по Ил-76 остался без отклика Песков: мне неизвестно, чтобы кто-то откликнулся на идею расследования по Ил-76 Global Look Press

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не слышал, чтобы кто-то в мировом сообществе откликнулся на предложение Владимира Путина по расследованию крушения Ил-76. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Нет. Мне неизвестно о том, что кто-то откликнулся на эту идею президента», — отметил официальный представитель Кремля.

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Он уточнил, что вопросами с передачей тел украинских военнопленных, погибших при крушении российского Ил-76, занимается следствие. Внутреннее расследование продолжается.

С места авиакатастрофы изъяли более 670 останков тел погибших. Также на месте обнаружили личные документы находившихся на борту Ил-76 людей. Обломки российского самолета вывезли на специальный полигон.

Следственный комитет России изучил осколки боеприпасов. СК установил, что Ил-76, который вез украинских пленных военных на обмен в Белгородскую область, сбили управляемыми американскими ракетами ЗРК Patriot.