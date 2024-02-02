Мир 02 февраля 2024, 14:10 Решение о передаче тел погибших при крушении Ил-76 примет следствие Песков: вопрос о передаче тел погибших в Ил-76 находится в руках следствия РИА «Новости»

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Вопрос передачи тел пленных военнослужащих ВСУ, которые погибли при крушении Ил-76 в Белгородской области, находится в ведении следствия. На это в ходе брифинга указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас этот вопрос целиком и полностью в руках следственных органов. Идет следствие», — напомнил он, говоря о вероятности возвращения тел погибших на Украину.

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Песков подчеркнул, что с учетом этих обстоятельств все режимы определяет только следствие.

Специалисты уже вывезли обломки военного транспортника на спецполигон. Место крушения Ил-76 рекультивировали.

В районе падения самолета обнаружили и изъяли более 670 фрагментов тел погибших. Специалисты также нашли частично сохранившиеся личные документы.

ВСУ сбили Ил-76 24 января. По нему выпустили две ракеты американского ЗРК Patriot. Все находившиеся на борту люди — военнопленные, сопровождавшие их офицеры и экипаж — погибли.