Путин в разговоре с Макроном объяснил предложение Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не существует. Есть только инициатива думской фракции КПРФ. Как сообщил в беседе с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков, так президент России Владимир Путин объяснил идею с признанием республик Донбасса французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

Как сообщил «Интерфакс», в качестве подтверждения своих слов Песков процитировал стенограмму со встречи лидеров двух государств.

«Этот законопроект в России. Что вы хотите делать с этим документом, можно ли его поставить на паузу», — привел слова Макрона представитель Кремля.

«Никакого законопроекта нет. Есть инициатива Компартии, Коммунистической партии России. Это их инициатива. Она основной правящей партией „Единой Россией“ не поддержана», — процитировал Песков президента России. Он добавил, что диалог между президентами прошел до голосования в Госдуме.

Песков отметил, что Владимир Путин не говорил своему французскому коллеге, что эта инициатива не будет приниматься в расчет.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который по итогам переговоров заявил, что президент России в беседе с Макроном призвал не рассматривать всерьез идею о признании ЛНР и ДНР.

Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали проект обращения к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На голосовании в нижней палате парламента вынесли две версии документа. Первая предусматривала немедленную передачу на рассмотрение президенту, во второй говорилось о передаче инициативы в МИД и правительство. Народные избранники утвердили первую версию.

Сам Владимир Путин заявил, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей. Но решать вопрос Донбасса нужно прежде всего исходя из пока не выполненных Минских соглашений.